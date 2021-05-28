孫楊在2014年服用興奮劑遭禁賽三個月，2018年再爆出破壞尿檢樣本事件，當年9月他位於杭州住處拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構(IDTM)藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器，國際體育仲裁法庭於2019年11月舉行首次聽證會，最後判定孫楊禁賽8年。

Sun Yang doping retrial ends, verdict promised in time for Olympics https://t.co/W6Hq9LNV9R — SCMP News (@SCMPNews) May 28, 2021

但這事情一直都還未落幕，孫楊持續為了爭取東京奧運資格在做抗爭，而長期不滿孫楊的澳洲泳將霍頓(Mack Horton)也發聲了，他說若孫楊接近參加奧運，他會持續抗議下去：「就算他能重新參賽，我也會延續抗議行動，當下拒絕握手的決定無關孫楊本人、也無關國家，是對這項運動表示出無奈，我認為每個人都該平等尊重規則。」

而最新資訊據法新社報導，孫楊在瑞士25日的第二次聽證會已結束，但目前官方並未公佈最新消息，但CAS發言人還是接受短暫採訪，他表示聽證會結果最慢會在今年6月底做出決定，這也離現在差不多一個月的時間，相信外界都相當關切這件事。

這次聽證會因應疫情，與第一次聽證會方式不同，採關門型態用視訊進行，不對外開放任何媒體，因此沒有任何媒體能得知聽證會的詳細內容，不過根據之前CAS的官方消息指出，本次聽證會分別由瑞士、法國、比利時三國的判官審理案件，由此可見聽證會肯定是公平公正。

目前来看聽證會結果會有三種，第一就是孫楊禁賽徹底解除，他將可恢復自由參加奧運與國際賽事，第二是禁賽減刑，有可能錯過奧運，但若禁賽時間低於8年，孫楊仍舊可以繼續回到泳壇，最後當然是孫楊最不想看到的結果，就是聽證會仍維持原判禁賽8年，這也將徹底宣告他游泳生涯結束，詳細結果最快6月就能得知。

(中時新聞網)