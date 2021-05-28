英國首相強生(Johnson)周四表示，首次在印度發現的變種病毒，目前在英國傳播迅速，英國的解除封鎖，可能需要比預定計畫更久的時間。

強生此前為英國制定一解除封鎖的路線圖，所有的管制都將在6月21日解除。強生最新的警告，指明該最終解除日期可能延期。

英國在周四公布數據，在過去一周新增確診人數中，染上印度B.1.617.2變種病毒的人數為6959人，較再往前一周的3535人，幾乎倍增。

強生表示，接下來的步驟將取決於英國針對印度變種的「防疫工事」的強度；目前沒有數據顯示英國必須偏離路線圖計畫，但是我們可能需要等待更久的時間。

衛生部長Matt Hancock告知國會，將在6月14日決定是否如期於6月21日解除封鎖。Hancock在後來的記者會上表示，有多達四分之三的病例是來自於B.1.617.2。

這種印度變種普遍被認為比常見的B.1.1.7「Kent」變種更具傳染力。

(時報資訊)