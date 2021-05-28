受惠於大陸立訊精密近期股價回升，以及大客戶蔚來汽車產能擴張等利多，緯創(3231)今股價收盤漲逾3個百分點。

大陸電動車廠蔚來汽車日前公告，公司已和江淮汽車或江來先進製造技術（安徽）有限公司簽訂了聯合製造生產協議。公告顯示，根據聯合生產安排，從2021年5月至2024年5月，江淮汽車將繼續生產ES8、ES6、EC6、ET7和其他可能的蔚來車型。江淮汽車將把年生產能力擴大到24萬輛，以滿足市場對蔚來汽車NIO品牌日益增長的需求。台廠的蔚來汽車概念股緯創可望受惠。

據了解，緯創主要出貨蔚來汽車電控模組，電動車最主要的零組件是電池，接下來就是電子控制系統。緯創生產的電動車電子控制系統，包含模組及零組件，目前主要工廠在大陸華東地區。緯創認為大陸發展電動車有幾個優勢，包含執行力強、政策補助等，因此緯創布局電動車就以大陸為第一個市場。

緯創今年資本支出將達166億元，較去年約100億元，大增約逾6成。董長林憲銘日前表示，今年將持續著重智慧裝置、汽車電子、IoT、伺服器、新事業投資等。緯創今年首季資產總額為3838.4億元，負債2988億元，負債比77%，每股淨值為25.23元，首季毛利率為5%，營益率為為1%。緯創第一季受到業外拖累，單季稅後淨利為1.13億元，季減95%、年減84％，每股盈餘為0.04元，幾乎在損益兩平邊緣，低於去年第四季的0.83元與去年同期的0.26元，單季EPS為2015年第四季以來、近六年來單季低點。主要是因為持有立訊精密(002475.SZ)股票，按照當時購入的股價計算已大減約34%，因此認列資產評價損失約40-50億元。

立訊精密今年3月25日股價跌到31.9元人民幣，但近2周股價反彈逾2成，目前在40元附近整理。

(時報資訊)