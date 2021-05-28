【旅遊經 編輯部報導】因應疫情升溫，許多民眾減少外出，但一日三餐，還是偶爾要補給「戰備用糧」，為了方便民眾採購，還能如產地直送，並協助農友，可說是一舉數得，為此，新北市、雲林的產地農會，紛紛推出蔬果箱等，新北市農會有些依家庭大小分一周裝或4周裝；雲林農會則是集各項蔬果，分大小家庭，給予民眾不同食材及營養。

近期國內疫情升溫，全台停課導致營養午餐蔬菜用量銳減，市場管制或封閉也造成蔬果通路受阻，農友生計大受衝擊；另外，民眾因為許多餐廳暫停營業，或是擔心疫情不敢外出消費，外食生活受影響。因應這些情形，在家自煮料理的需求讓農產品電商平台的銷量增加。

新北市「友善契作大聯盟」推出友善耕作蔬菜箱，除了使用新北市有機、友善小農的蔬果，也蒐羅各縣市農產品，依照家庭大小彙集成1周裝及4周裝，共推出4種組合，價格從400元到2,880元不等，適合疫情居家期間選購，讓民眾足不出戶也能吃得健康又幫助農友！

小家庭蔬菜箱內容示意（圖：新北市農業局提供）

大家庭蔬菜箱內容示意（圖：新北市農業局提供）

新北市政府農業局「友善契作大聯盟」結合聯盟夥伴「部落e購」推出蔬菜箱，收購有機、友善農產品，目前已經為約4,000公斤的蔬果找到銷路，應用業界現有的包裝服務與人力，省下零售紙箱、自行包裝等額外成本。這次的蔬菜箱匯集來自鄉村地區、原住民社區到市郊田園的蔬果，包含黑葉白菜、空心菜、小白菜等短期葉菜類，也有當令南瓜、佛手瓜和很多民眾喜愛的高麗菜等多元品項。相關單位將蔬菜箱分為小家庭1周裝(400元)、大家庭1周裝(650元)、小家庭4周裝(1,996元)及大家庭4周裝(2,880元)4種規格，讓不同家庭類型都能依照需求選擇。

新北市農業局長李玟表示，這次推出蔬菜箱，除了希望幫助到頓失傳統市場通路的短期葉菜類農友，也助市民度過疫情難關，歡迎民眾支持「友善契作大平台」推出的蔬菜箱支持新北和全台農友、響應防疫新生活，共創零接觸商機！

霧峰區農會推出蔬菜箱_協助農民促銷蔬菜(圖：台中市農業局提供)

中市政府農業局輔導霧峰區農會推出「蔬菜箱」，以12種產銷履歷蔬菜搭配有機米，透過網路下訂方式，協助農民將新鮮蔬菜宅配到府，民眾在家防疫也能輕鬆享用當令生鮮蔬菜。

台中市政府農業局表示，國內最大蔬菜產區為雲林縣、彰化縣，隨著此波疫情升溫與停課政策，國內約有8,400公噸蔬菜急需消化。因此，霧峰區農會在普利共好商城 推出蔬菜箱，以當令青江菜、空心菜、蚵白菜、油菜、彩色甜椒、絲瓜、小黃瓜等12種產銷履歷蔬菜，並搭配霧峰區農會產的有機黑翅鳶米，以小家庭組，以葉菜類6款及根莖類4款，費用699元；大家庭組葉菜類10款及根莖類6款，費用899元等共兩種款式。

農業局指出，此次霧峰區農會透過普利共好網路商城推出「蔬菜箱」，截至目前已訂逾1,000箱；此外，民眾除可透過網路商城選購蔬菜箱，也可選購如大安區農會豬肉系列商品等台中優質農特產。防疫期間透過網路訂購農產品可減少出門採買機會，在家還可以吃到產銷履歷蔬菜，兼顧健康管理與自我防護。

(中時新聞網)