艾薇日前參加《ADMIXX〉音樂節目錄製。（ADMIXX提供）

艾薇日前參加YOUTUBE頻道《ADMIXX〉的音樂節目錄製，宣傳首張個人專輯《I》，節目組為了給她驚喜，邀來《聲林之王2》的戰友蓋兒Gail及柯政宏錄製短片，讓艾薇看完後感動直呼驚喜，「Thanks Gail!!!還有謝謝政宏，一直都像爸爸般非常關心我」；被問到比賽結束後至今有什麼不一樣，艾薇說：「以前只需要唱歌詮釋歌曲，當歌手後不僅要用唱表達，也需要用講的，更明白傳達歌曲背後的意義給大家。」主持人登登立刻請艾薇以10秒鐘的時間，用一句話介紹這張專輯，艾薇聽了瞬間措手不及，不小心脫口而出馬來西亞的口頭禪「Walao」，笑翻所有人。

「這首歌花了6天，前後共交出4個版本，也是讓我心最酸的一首歌，第一次看MV時更忍不住熱淚盈眶」，首次以unplugged不插電形式演唱〈請離開我〉的艾薇笑稱：「這是第五個版本。」主持人登登也在節目當中幫艾薇占卜塔羅牌運勢，測未來一個月是否好運氣，這是艾薇首次占卜塔羅牌，直言「太緊張了」！當聽到未來一個月會有一些新的挑戰、新的契機，有可能工作上的模式會有一些轉變，艾薇大喊：「我的天啊！新專輯挑戰也太多元。」表示其實很想接觸戲劇，特別是武打戲的部分，希望之後有機會出演這種具挑戰性的角色。

(中時 )