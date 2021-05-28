行政院防疫紓困方案出爐，家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，初步擬定每人補助新台幣1萬元，不少家長表示，有總比沒有好，但也人表示，為了因應居家上課，新買了電腦、平板，還請無薪防疫假在家看小孩，1萬元應該不夠。

劉姓家長表示，因為原本就是單薪家庭，1人上班賺錢，1人負責家務，因此小孩停課在家，用舊電腦視訊上課，只是多一些生活費，省點用應該足夠，倒是有些弱勢家庭，可以再多些補助。

另一名洪姓家長表示，原本家中只有手機可以上網，一停課就去買了兩個平板電腦，而且還要請無薪假在家顧小孩，加上天氣熱，整天冷氣開不停，電費暴漲，家裡房貸、車貸都不能停，每個小孩補貼1萬元絕對不夠。

此外，許多家長原本暑假都是把小孩送到夏令營、安親班，聽說有夏令營已經停收，疫情若不能控制，就算夏令營、安親班有收，家長也不敢送去，有家長說，再請假下去工作都要丟了。

(中時 )