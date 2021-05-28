台灣疫情未見趨緩，每日新增上百確診病患，也陸續傳出醫療人員染疫、過勞的消息，北市聯醫工會指出，政府啟動醫療降載、北病南送、徵調醫學中心開設專責加護病房、輕症病患出院等緊急因應措施，但身為前線醫療人員，我們恐怕要說，「政策效應緩不濟急，第一線醫療壓力有增無減。」

台灣醫療工會聯合會籌備會與醫療業各產、職、企業工會共同提出訴求，為維持醫療系統運作，請政府以具體政策落實醫療降載、落實分艙分流，目前政府政策方向正確，但監督各醫院執行的能力不足，聯醫工會指出，我們要堅守工時上限、也需要臨時居所；我們需要政策保護與社會支持，唯有醫療人員不染疫隔離或過勞累倒，我們才能持續貢獻專業，守護國人的健康。

北市聯醫工會表示，國內疫情進入社區感染階段，為保全醫療量能，指揮中心16日宣布醫療應變策略，但許多醫院根本陽奉陰違，不分病患迫切性提供各種治療，直至現在，仍有重症病人在急診遲遲等不到病床，而樓上病房卻有輕症病患占床，顯見政府執行降載的方式未見效用，不足以使各醫院配合。

聯醫工會指出，自從健保實施總額制度以來，各醫院間形成健保點數與點值之間微妙的平衡，醫療院所無不認為彼此的營運是互相消長的零和賽局。以致，在疫情時刻仍有部分醫院為了營運拒絕降載：別家醫院減少服務，我們繼續提供，卻可增加盈餘。

聯醫工會表示，我們呼籲衛福部責成健保署，用給付制度監督醫療營運降載的執行，健保署應即時統計分析各醫院門住診人數變化、住院病患疾病嚴重度與手術迫切性，若超過某個指標，應不予給付。

聯醫工會指出，可延遲診療的醫療，如健檢、美容等，若有醫院仍堅持進行，應考慮予以終止健保特約的資格，願意配合防疫的醫院，健保署更應保障其總額，讓醫院正常營運，員工沒有後顧之憂。

聯醫工會說，病毒往往是從最意想不到的地方散佈出去，指揮中心要求各醫院規劃分艙分流，然而第一線實際的狀況是各醫院的建築設備、人力量能都不足以做到，分艙分流淪為口號與紙本作業。

聯醫工會指出，醫療人員的休息室和出入口未做空間區隔，各自取下口罩後也只能聚在狹小的休息室一同用餐，顯有造成院內感染疑慮；治療師上午在病房做臨床治療，下午前往社區做居家治療，隔日上午再回病房，每日往返，增加了醫院與社區間病毒傳染的風險。

此外，北部醫療人力短缺而降低標準，醫療人員若接觸確診者，將在更短的時間內解除隔離、返回工作，甚至篩檢陰性後，無須隔離就立即回到崗位，醫療人員是人不是神，不可能完全不犯錯。

聯醫工會指出，「急診爆、病房滿、病人源源不絕、急診人力不足」，更有醫院院長親自疾呼「Hospitals Need Help」，可見人力吃緊問題並非空穴來風，若此疫情持續延燒，偏鄉也湧現大量病患，平日早已捉襟見肘的偏鄉醫療，恐怕情況只有更糟。

聯醫工會還說，疫情期間，院方可無視工時上限、要求勞工單日工作12小時以上，更可以逕行取消勞工的休息日與假日，工會認為，「充分休息」是勞工的基本生理需求，打著防疫大旗剝削勞工，無異於竭澤而漁、殺雞取卵，或許可以短時間內榨出超額的醫療人力，但過不了多久，醫療人員紛紛過勞倒下，就是醫療體系徹底崩解的時刻。

聯醫工會指出，醫療人員在第一線防疫，最害怕的不是自己感染，而是擔心把病毒帶給家人，已有許多醫療人員、工會提出「臨時居住所」的需求，目前有部分醫院清出病房增作員工宿舍，北市府則與特約旅館簽約、補助醫護人員下班後住宿，但多數醫療人員下班之後仍無處可去。

(中時 )