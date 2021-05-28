新冠肺炎疫情持續延燒，台灣高等檢察署紀錄科1名書記官昨（27）日下午自行上網查閱「健康存摺」APP，赫見其PCR檢測結果為陽性，主動通報高檢署自己已確診。高檢署向衛生機關查證屬實後，已對書記官的辦公室全棟消毒，並通知該棟同仁全部居家辦公。

高檢署指出，該名書記官5月20日居家辦公，21日曾到辦公室上班，全程均佩帶口罩，未曾與同仁有密切接觸，23日發燒，24日上午自行前往醫院做PCR採檢。高檢署為求慎重，當天就請同辦公室的同仁全部居家辦公，並對其所在第二辦公室全棟消毒。

高檢署每日均與該書記官聯繫，關心並了解其健康狀況，該書記官雖回報身體已無發燒等症狀，但27日下午上網查閱「健康存摺」APP時，發現其PCR檢測結果為陽性，雖然尚未接獲衛生主管機關通知，書記官當晚即主動回報高檢署，高檢署隨即通知第二辦公室同仁全部居家辦公。

高檢署表示，知悉書記官確診後，已立即由防疫應變小組調查匡列接觸者，目前已匡列並通知3名同仁在家自主健康監測，如有異常要立刻就醫。本署以嚴謹態度進行防疫措施，呼籲民眾若無緊急事務，可暫緩到署洽公，減少人員流動，降低疫情擴散的危險。

(中時 )