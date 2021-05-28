行政院28日推出「孩童家庭防疫補貼」，研擬國小以下及國高中特教生每人可領1萬，消息一出後，家長反應兩極，有的稱「疫情下工作不穩定，有補助很好」，但也有的不領情，質疑為何不把補助的錢拿來買疫苗、然後讓全民免費施打，只有這樣大家才能恢復正常生活、出門上班，在家坐等補助解決不了事情。

「政府可以撒錢補助到幾時？」在傳產企業上班的鄭姓家長不諱言道，現今政府所推出的所有紓困補助，在他看來，都是治標不治本，他們沒有意識到只有讓大家安全地回歸職場，才能真正解決問題，現在小孩停課在家就補助，那之後如果真的要停班該怎麼辦，政府又要怎麼補助，且又能補多久？

他直言，政府只是想拿錢塞百姓的嘴，與其這樣，為何不把錢拿去買疫苗、然後讓全民免費施打，現在美國、大陸都是讓國民免費打疫苗，為什麼台灣不可以？如果台灣人都打了疫苗、可以出門上班的話，政府也不用一直舉債撒錢做無謂的補助。

此外，任公職的李姓家長也稱，不是所有人都需要補助，政府若真的要補助，應該要設級距標準，讓真正有需要的人可以使用，且與其補助這1萬塊，不如退給家長學費、月費比較實在。

(中時 )