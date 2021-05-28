臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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因應疫情嚴峻，行政院會日前通過紓困特別條例修正草案，擬再度追加特別預算。院長蘇貞昌27日拍板補助3大原則：個人加快、產業加強、貸款加碼；今又公布，將擬針對家有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，全面普發最高1萬現金。網友卻痛批，為何大部分產業都能直接領紓困金，唯獨勞工只能「紓困貸款10萬元」？有人更搬出總統蔡英文名言「勞工是心裡最軟的一塊」，諷刺蔡總算露出真面目。

根據《中國時報》27日報導，行政院長蘇貞昌拍板補助3大原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼；蘇並裁示，受影響產業營業稅減免，企業薪資補貼直接2萬元。國發會主委龔明鑫表示，個人紓困原則上比照上次，急難紓困1至3萬元、自營工作者3萬元，中低收入戶加碼4500元，若立法院在31日完成三讀，部分相關補助及津貼最快能在6月4日起發放。政院今更加碼宣示，擬給家有國小以下孩童或特殊生者現金補貼。

紓困相關消息一出，立刻引爆網路怒火，網友紛紛表示：「為何勞工只能貸款？」「只有勞工要還錢，呵呵」、「勞工去年只有貸款，今年也只有貸款」、「如果勞工去年貸款還沒還完今年又繼續貸，那不就是無底深淵？」「勞工果然是蔡英文心裡最軟的那塊」、「蔡英文總算露出真面目了」、「民進黨現形記」、「果然民進黨就是吃定勞工，疫情別人領錢，勞工貸款 2020貸款2021還是貸款，我看疫情過了勞工也負債累累了，這就是蔡小英政府」、「你們眼裡充滿階級與分別」、「搞貸款是想要金融業員工累倒嗎？還沒過牢就先群聚染疫了！」

不僅如此，其他網友也痛批：「最花錢的是高中大學生耶，這樣的分類，依據在哪？」「家中有國高中的孩子怎麼辦？」「難不成說高中大學生可以自理可以打工賺錢，但高中大學的學費生活開銷都不便宜耶！」「繳稅單身＝沒人權」、「勞工最可憐啦！繳稅一毛逃不了，到時又加重勞工稅收，這漲那漲。民不聊生，悲哀」、「明顯是在花納稅人的錢來搶救自己的選票」、「大撒幣為2024鋪路」。

(中時新聞網)