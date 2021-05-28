除了積極對抗台灣當前的艱辛處境外，生活繼續走，仍需分神面對其他的悲傷，藝人「從從」唐從聖前天(5/26)在臉書po文，吐露「遺憾的事情真的發生了」，透露今年三月中結束在台南的演出後，曾獨自一人拖著行李搭計程車，義無反顧去見了「好久不見的妳」，如今卻只能說再見，讓他一時難以接受。

唐從聖po文，吐露很心痛，三月中時他到台南演出後，推掉所有親朋好友的邀約，也不管時間倉促，他還是到了熟悉的老地方，等了20分鐘，「才得以一償宿願和妳見上一面」，只是萬萬沒想到，這竟是最後一面。

唐從聖表示其實那天行程非常緊湊，「但是在趕搭高鐵之前，冥冥之中心底就有一個聲音不斷地告訴我...一定要去...一定要去...今天不去...明天後悔...」，沒想到真的發生憾事，原來是高中時期一去就愛上的台南老字號店家「小荳荳鍋燒意麵」宣布退休，讓唐從聖直呼真的很難接受，「從高中時期認識妳到現在，陪著我一起經歷了好多的曾經，一幕幕恍如昨日的情景，那天看見妳還好好的，而今天妳說走就走」。

唐從聖深愛「小荳荳」這家店，用心碎符號與之告別，感謝愛店陪他走過這些年的曾經，「再見了～我的思念，再見了～我的初戀，再見了～我的青春回憶，再見了～我的舌尖餘韻再見了～～～小荳荳」，而5/26這天除了「小荳荳」休業的壞消息外，另有一件難過的事「停課延長到6月14日」。

從從的文章po出後，引發廣大共鳴，有許多藝人朋友留言表態自己也是「小荳荳」忠實粉絲，宋少卿寫下「有榮幸陪你一起悼念⋯⋯」，于子育(琇琴)則說從台南朋友那兒聽到這消息，跟朋友都很難過，「每次去台南都會想去排隊吃一碗鍋燒意麵加滷味和紅茶」，連納豆也說：「哥帶我吃過⋯⋯天啊好難過」，大家都很捨不得「小荳荳」永久休業。

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(中時新聞網)