根據路透最新調查，由於出口暢旺與電子產品受歡迎下，日本4月工業生產預估值可望連兩個月增加。就是因為海外需求大增，日本也希望借力使力，將景氣回歸至復甦正軌。

這份路透社最新報告也顯示，儘管日本可能會延續目前緊急狀態到六月下旬，不過四月份家庭支出預估將比2020年同期增加。

同時，受益於機械與電子產品需求增溫，預計四月工業生產將比三月的再增4.1％。

第一生命研究機構(Dai-ichi Life Research Institute)認為，目前晶片短缺可能造成汽車產業生產壓力。不過，因海外景氣復甦出口強增下，可能推升機械生產量。

同時，四月份家庭支出應可年增9.3％，主要因為2020年新冠疫情所致，導致比較基期較低。不過，與三月相比，預計月減2.2％。

信金中央金庫(Shinkin Central Bank)認為，因為日本第三次緊急狀態，消費方面應會出現月減現象，服務業支出可能首當其衝。

官方版的四月的工業生產數據，將於日本當地時間31日出爐。同時，家庭支出報告，也將於6月4日公布。

(時報資訊)