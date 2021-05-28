5G及WiFi相關終端需求強勁，砷化鎵磊晶廠-全新(2455)及砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)第2季營運看好，由於下半年蘋果新機將上市，法人看好全新跟宏捷科下半年營運可望維持成長，近期投信積極買進，兩家公司股價聯袂收高。

儘管印度新冠肺炎疫情大爆發衝擊全球智慧型手機生產與銷售，大陸智慧型手機品牌廠傳砍單，不過宏捷科客戶並未感受到任何影響，訂單依舊強勁，加上蘋果新機將於下半年上市，可望有一波拉貨潮，讓宏捷科跟全新下半年業績看好。

受惠於WiFi 6和4G PA、5G PA需求強勁，宏捷科前4月合併營收為14.4億元，年成長32.09%。宏捷科表示，目前訂單已排至年底，各產品線處於供不應求，公司正加速開出新產能，二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，預計今年底月產能可達2萬片。

全新第1季稅後盈餘為2.24億元，年成長58.86%，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.22元；累計前4月合併營收為11.78億元，年成長39.14%。

全新車用LiDAR已打入歐美Tier 1車廠，並開始小量出貨，過去是半年交貨一次，不過隨著自駕車及電動車需求增溫，目前客戶拉貨從半年一次增加為一季一次，出貨狀況優於預期，車用LiDAR相關光電產品可望與微波產品成為全新未來營運兩大成長支柱。

在氮化鎵部分，全新GaN on SiC正為美系兩客戶認證基地台領域，且亦有國內客戶應用於國防領域，而GaN on Si則是基站低頻產品，與客戶持續合作研發中。

全新表示，目前5G手機PA及WiFi 6/6E客戶訂單強勁，短期無法緩解，加上車用LiDAR拉貨頻率增加，營運成長可期。

為因應客戶需求，全新已啟動擴產，將研發機台轉為量產機台，公司現有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，明年第1季到第2季初投入量產，只要客戶有需求，公司也將持續擴產因應。

(時報資訊)