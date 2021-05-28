新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌28日宣布，12歲以下孩童家庭與國、高中特教學生的家庭，可領一次性定額現金補助，來減輕父母的負擔，消息一出後，家長看法兩極化，有家長認為，有補助可領不無小補，也有家長認為，每次補助申請都很多條件，疫情也不知道會持續幾個月1萬元實在不夠。

家有小學4年級的吳媽媽說，疫情不得已下請防疫照顧假，頓時家中少了一份收入，中央針對家中有國小以下孩童的家庭補助，雖然只有1萬元但不無小補。

育有5歲兒的黃媽媽則表示，有了小孩後真的需要雙薪才能維持生計，家中也沒有長輩能幫忙照顧小孩，只能請保母，這次的補助僅一次性，但保母費是每個月付，疫情不知道會蔓延到何時，真的相當擔心。

不過也有國中家長認為政策不公平指出，國高中學生雖然不用家長停工陪伴，但居家學習還是要花費，家長收入減少，花費還增加，政策不應該區分所謂國小、國高中，不要差別對待。

(中時 )