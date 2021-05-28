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由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》於昨（27）日公開5月27日版本更新後的各項精彩半周年紀年活動與更新內容 。其中期間限定角色「★５披著白無垢的貓・緹露札」也將於限定卡池中登場。

轉眼間《sin 七大罪～魔王崇拜～》迎來上市滿半周年，為了和信徒們一起共襄盛舉這個值得慶祝慶祝的時光，營運團隊們準備了一連串豐富精采的活動內容及各項獎勵要回饋給一直支持我們的信徒們。

本次的大亮點在於不論是新玩家或是老玩家，只要來參與半周年紀念特典活動，就有機會直接入手「★５忍耐之天使・烏列爾」和「★５忌妒之魔王・利維坦」，難得的入手機會千萬別錯過囉！

◆6月幸福的花嫁！★5限定角色 披著白無垢的貓・緹露札 限時登場！

本次於5月27日版本更新後將限時推出全新登場的角色-「★５披著白無垢的貓・緹露札」轉蛋池，繼首次登場的超人氣之後，在6月幸福的季節將再次換裝登場！

除了轉蛋機率大幅提高之外，保底也可直接入手！喜愛緹露札的信徒們可要把握這次的機會唷！

★5披著白無垢的貓 緹露札

雖然身上穿著傳統的日式新娘禮服──白無垢，但是因為某些因素，目前正在逃亡中。

在前世，她曾經與許多伴侶締結過婚姻關係；而這輩子她決定要活得隨心所欲，幾乎不打算結婚。

不過，她似乎很喜歡傳統日式新娘禮服與飾品的華美風格，其實很中意身上這件白無垢。

半周年紀念登入送！七美德忍耐-烏列爾入手計畫展開！

為了慶祝半周年紀念，《sin 七大罪～魔王崇拜～》營運團隊決定給所有持續支持《sin 七大罪～魔王崇拜～》的信徒及即將加入的新信徒眾們再次獲得七美德之忍耐天使・烏列爾的機會唷！

於5月27日起至6月23日為止，活動期間當中天天登入遊戲皆可獲得半周年登入送獎勵。

其中前兩天只要登入遊戲皆可獲得魔星召喚卷軸x10，而第三天則可直接獲得大罪魔王召喚卷軸x10

！共30連抽召喚卷軸直接領取抽一波！

此外，本次只要持續登入遊戲達7天，即可在第7天直接入手「★５忍耐之天使・烏列爾」！而之後持續登錄還有多項超值的回饋獎勵包括：美德技能傳授寶珠、777顆鑽石、★4傳說星石召喚卷、★5魔星召喚寶珠、大罪技能傳授水晶……等多項豐富虛寶，上次錯過了入手美德的機會的信徒們不用再捶心肝了，千萬別再錯過這次的入手時機！

★5忍耐之天使 烏列爾

司掌忍耐美德的天使。運用卓越的體能，作為天界的諜報員監視魔王們的動向…

本人雖如此認為，但其實躲得並不好，經常被發現行蹤。

言行冷靜、極度忍耐到了清心寡欲的地步，其實本性急躁，但今天依然不斷忍耐，

以間諜的身份監視著魔王們。

◆半周年新手應援禮！超可愛嫉妒魔王陪你展開地獄冒險！

於5月27日版本更新之後，只要在遊戲內達成新手引導任務到STEP 47，完成之後即可直接入手可愛的大罪 「★５忌妒之魔王・利維坦」！在本次改版之前就已經達成條件的信徒們，也可在這次的半周年紀念改版之後直接獲得唷！

★5忌妒之魔王 利維坦

司掌嫉妒之罪的魔王。對路西法心懷戀慕之情，對她有著強烈的執著。

有著一手好廚藝，願意對喜歡的人奉獻一切，具有操控水的能力，並能召喚水棲眷屬。

一不高興就會對其眷屬貝西摩斯發牢騷或遷怒。

信徒回歸好禮天天領！復刻轉蛋限時登場

◆信徒回歸好禮天天領！復刻轉蛋限時登場

本次版本更新後，迷失的信徒們只要回歸遊戲即可獲得各項回歸好禮，同時往期錯過的期間限定轉蛋角色也將限時重返，讓錯過的信徒們可以彌補錯過的遺憾。

只要在版本更新前已有14天以上未登入過遊戲的玩家，在本次版本更新後登入遊戲，將會觸發老手回歸任務活動，當完成各種指定任務之後，將可獲得各種豐沛的訓練師、進化石…等。藉以幫助回歸的信徒們補充一定程度的角色培養資源，讓您可以快速的培養角色，幫助通關更加順暢！

而往期特殊節日推出的大罪角色們如: 聖誕節限定角色 ★5舞耀宵星・路西法 及新春期間限定角色 ★5闇美的淫欲・阿斯莫德 等已經下架的節日專屬角色，也將在本次的半周年紀念活動中限時復刻重新返場，上次錯過的信徒們如果有喜愛的角色千萬別錯過這次的入手時機喔！

★5舞耀宵星 路西法

★5闇美的淫欲 阿斯莫德

◆超人氣★5魔星免費入手！各項誠意滿載的回饋活動

於5月27日起至6月23日為止，活動期間當中還有其他多項回饋活動要呈現給一直支持 《sin 七大罪～魔王崇拜～》的信徒們。

★5人氣魔星入手活動

手中的卡片隊伍是否總覺得少了些什麼組合或是屬性呢？本次半周年紀念將陸續推出許多超人氣★5魔星免費入手活動，玩家只需要參加活動即可免費入手超可愛人氣魔星！

第一波登場的將會是「★5義賊之魔星・浦妮卡」及「★5戀花之魔星・夏麗瑪」！ 讓她們豐富隊伍組合，幫助信徒們推關卡更加得心應手吧！

★5義賊之魔星 浦妮卡

★5戀花之魔星 夏麗瑪

★5儲值感恩回饋好禮

為了感謝並大大的回饋給長期支持《sin 七大罪～魔王崇拜～》的信徒們，於本次半周年紀念版本更新之後，自 2020年9月16日 S1開服起累計至 2021年 5月26日 23:59為止，有進行過儲值的信徒們已達成儲值區間者可向下直接領取對應回饋獎勵。

不同的累積儲值金額區間可以獲得的獎勵也不相同，玩家可獲得如: ★5加強訓練師、靈魂記憶精華、魔星技能書、聖女之血、大罪與美德天使技能書、大罪/天使/騎士自選召喚寶珠……等多項儲值回饋獎勵。 其他各項精彩活動詳細說明可參考官網公告及官方粉絲團更新之訊息。

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