印度藍籌股Nifty 50指數28日（周五）大漲，衝上歷史新高，因該國新冠病毒疫情稍緩，令投資人信心大振。

不過周五稍晚該國財長將開會討論新冠病毒藥物減稅議題，將是投資人觀察重點。

NSE Nifty 50指數在周五早盤勁揚0.68％至15,440.30點，大盤S&P BSE Sensex上漲0.59％至51,417.84點。本周兩項指數周線漲幅約2％。

印度公布最新單日感染人數約19萬人，寫下逾40天低點。

(工商 )