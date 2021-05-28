印度藍籌股Nifty 50指數創新高 14:212021/05/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度藍籌股Nifty 50指數28日（周五）大漲，衝上歷史新高，因該國新冠病毒疫情稍緩，令投資人信心大振。 不過周五稍晚該國財長將開會討論新冠病毒藥物減稅議題，將是投資人觀察重點。 NSE Nifty 50指數在周五早盤勁揚0.68％至15,440.30點，大盤S&P BSE Sensex上漲0.59％至51,417.84點。本周兩項指數周線漲幅約2％。 印度公布最新單日感染人數約19萬人，寫下逾40天低點。 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 (工商 ) #Nifty #指數 #藍籌股 #該國 #印度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 科技股整理過仍是投資主流 11:512021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 財經熱門新聞 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 霸氣航海王！萬海捐1.6億元 力挺抗疫 - 財經 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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