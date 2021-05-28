中央流行疫情指揮中心今天宣布單日確診增加299例，本土病例297例，校正回歸258例，總計例557例，彰化縣增加7例、校正回歸2例。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心今天宣布單日確診增加299例，本土病例297例，校正回歸258例，總計例557例，彰化縣增加7例、校正回歸2例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，沒有看到疫情往下的趨勢，整體情況還是不是太好。

彰化縣衛生局長葉彥伯昨天表示，以彰化個案觀察，居家隔離18％確診，也有兩例一採是陰性後，健康自主管理期間也確診，已經提升防疫作為，健康自主管理改採14天居家隔離，以防萬一。

(中時 )