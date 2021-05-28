中央流行疫情指揮中心今天宣布單日確診增加299例，本土病例297例，校正回歸258例，總計例557例，彰化縣增加7例、校正回歸2例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。
陳時中表示，沒有看到疫情往下的趨勢，整體情況還是不是太好。
彰化縣衛生局長葉彥伯昨天表示，以彰化個案觀察，居家隔離18％確診，也有兩例一採是陰性後，健康自主管理期間也確診，已經提升防疫作為，健康自主管理改採14天居家隔離，以防萬一。
(中時 )
中央流行疫情指揮中心今天宣布單日確診增加299例，本土病例297例，校正回歸258例，總計例557例，彰化縣增加7例、校正回歸2例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。
陳時中表示，沒有看到疫情往下的趨勢，整體情況還是不是太好。
彰化縣衛生局長葉彥伯昨天表示，以彰化個案觀察，居家隔離18％確診，也有兩例一採是陰性後，健康自主管理期間也確診，已經提升防疫作為，健康自主管理改採14天居家隔離，以防萬一。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。