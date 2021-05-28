本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今天表示，針對家中有國小以下孩童、國、高中特教學生的家庭，防疫期間擬給予一次性1萬元以下現金補貼，預估有250萬家長受惠，最快6月4日入帳。對此，國民黨團首席副書記長陳玉珍認為，黨團的立場支持排富普發現金，因此，她認為範圍應該再擴大。

除了支持排富廣發現金外，陳玉珍說，黨團也希望政府能花更多心力爭取疫苗，應儘速普篩把可能的病毒篩出來，這才是長遠發展。

對於政院擬補助家中有國小孩童或國高中特教生家庭1萬元以下補貼，國民黨立委賴士葆直言，這些都會有掛一漏萬的可能性，範圍太小，沒有顧及需照顧年長者的家庭，他認為最簡單就是排富廣發現金，且統一金額，比如每人發1萬至2萬元。

國民黨立委曾銘宗表示，假設疫情持續惡化、擴大，政府就應考量一次性1萬元以下補助的金額是否足夠，另他認為補助範圍可擴大到國中以下家庭，才能照顧到更多家庭。

賴士葆說，今年第一季經濟成長率8點多，疫情嚴峻衝擊內需市場，企業老闆若能配合，讓員工請防疫照顧假時能給薪，而政府也可對這些企業給予稅收減免，問題就會減少很多。

曾銘宗說，大方向他贊成政院的做法，下周一立院闖關通過紓困條例修法展延後，政院應儘速把紓困預算送到立院，才能適用紓困條例11條規定，經政院核准可動用部分預算，以完備相關程序。

(中時 )