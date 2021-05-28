富商翁茂鍾引爆史上最大司法醜聞，其所涉的相關司法訴訟因而重啟調查，而翁更被查出被判刑1年得易服社會勞動時，串通台南麻豆分局官田分駐所多位員警，造假出勤紀錄。據此，台南地檢署日前偵結，查出翁在該服勞動的時間，仍有使用信用卡、健保卡等紀錄，才使犯行見光。

檢方指出，翁茂鍾2012年間因涉及共同炒作股票及填製不實會計憑證，被高院判刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，經南檢准予易服社會勞動後，在2012年9月執行完畢。

台灣高等檢察署日前接獲檢舉，重新檢視此案後，發現翁茂鍾在2012年1月至9月間，若以每日8小時做計算，9個月無休息也不可能將2196小時的社會勞動執行完畢，疑似執行不實，經發交南檢偵辦後，分案由檢察官郭書鳴主辦。

南檢4月1日出動主任檢察官、檢察官會同30位檢察事務官在多處地點同步傳訊被告16人、證人1人，除翁茂鍾外，還有8名現職員警、5名退休員警；翁的祕書及南檢已離職及現職觀護佐理員各1人。

檢方查出，翁在工作日誌上所記載有勞動的時間中，仍有使用金融卡、信用卡以及健保卡等紀錄，顯示人並不在分駐所中勞動，罪證確鑿，犯行才因此露餡。

檢方偵查後，認定翁茂鍾涉嫌與官田所已退休的副所長楊博賢同謀，明知翁某些時間並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載，使翁得以提前將應執行的時數執行完畢，涉犯行使公務員登載不實文書、違法不執行刑罰等罪，將2人提起公訴，另林姓觀護佐理員及10名警員緩起訴3年，並應於2年內向公庫支付18萬元。

(中時新聞網)