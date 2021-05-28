日本今天表示，將考慮把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗分給其他國家。日本執政黨自民黨一個專案小組敦促政府將一部分的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗存貨給台灣。

路透社報導，台灣正在對抗這波升溫的本土疫情，但接種疫苗的人口僅約1%；日本則已取得超過4億劑疫苗，是全國成年人口所需的兩倍。

日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上說：「我們認為，重要的是確保每個國家和區域公平取得安全且有效的疫苗，邁向實現全民健康覆蓋目標。」

「我們將迅速考慮並研究具體政策方向，看如何把超出國內所需數量的疫苗提供給其他國家和地區。」

日本產經新聞報導，自民黨的外交部會今天召開會議，就黨內「台灣政策研討專案小組」對日本政府的建議案大致達成共識，將建議日本政府把已購買的AZ疫苗儘速提供給台灣。

自民黨外交部會會長兼台灣政策研討專案小組召集人佐藤正久會後受訪時表示，去年台灣送給日本200萬個醫療用口罩，從雙方相互支援的觀點來看，日本應儘快提供疫苗給台灣。建議案將於下週完成黨內程序後，呈送日本政府。

日本政府21日正式批准美國莫德納（Moderna）及英國AZ兩支COVID-19疫苗，但現階段暫不施打AZ疫苗。

另外，建議案內容也提到，應加強與台灣半導體相關產業合作、協助台灣參與世界衛生組織（WHO）和聯合國氣候變化綱要公約締約國會議（COP），並在防災與海難救助上強化合作。

加藤勝信不願就日本政府是否接獲特定國家求援一事置評。

阿斯特捷利康公司發言人表示，疫苗如何使用，全由日本政府決定。

(中央社)