新冠肺炎肆虐全台，許多市場、夜市被迫休市，讓攤商生計受到嚴重衝擊，政府針對這群「無一定雇主的勞工或自營工作者」，祭出每月1萬、共3個月的現金補助，但有小攤商感嘆，他既沒加入工會，也沒稅籍編號，難以舉證是因疫情被迫停業。另名市集擺攤者說，政府訂定的資格太過模糊，憂心申請時又向上次一樣被阻擋。

「如何認定小攤商的資格才是重點！」台北市商圈產業聯合會理事長洪文和指出，小攤商申請補助時，由於平時不開發票，因此不像規模較大的店有稅籍編號，很難舉證曾因疫情停業許久。且上次紓困時是透過中小企業總會簽證，公信力強，但這次認證方式還不明朗。

因疫情被迫休市的周姓夜市攤販感嘆，不少商家習慣囤1周的貨，但休市消息來的倉促，光食材損失就難以計算，政府雖有提供3萬元補助，能勉強維持3個月生計，但食材成本上卻難以追討，認為政府應另開資材補助才對。

另名高姓市集擺攤者則說，感覺申請資格還不明確，例如有公司行號能否申請，諸如此類問題都沒人解答，讓許多同業舉旗不定，擔心又像上次紓困般什麼也沒領到。張姓蛋糕業者則說，自己店內有請數個員工，不知是否符合「自營工作者」資格。

台北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，北市粗估有2萬人從事攤販業，但有稅籍編號的僅有2000人左右，其餘的人都很容易因資格不符而領不到，此外加入工會的攤商比例也不高，要申請補助也是難事，建議政府從寬認定，並將地下攤商全部實名制，政府可方便管理、店家也有補助領，2邊都有好處。

此外，也有蕭姓計程車司機抱怨，政府動不動就發錢，不如把這些錢拿去買疫苗，讓整個台灣疫情平靜下來，盡快校正大家的生活回歸到正常才是最重要的。

(中時 )