中央流行疫情指揮中心今澄清，早在5月27日前就已將大部分的疫苗分配給雙北地區，加上5月27日分配的15萬劑AZ疫苗，雙北地區最後總共拿了14.6萬劑疫苗，遠比高雄市共取得的5萬4800劑要來的多。

副指揮官陳宗彥表示，5月27日前台北市共取得5萬6500劑疫苗，新北市拿到4萬9300劑，高雄市則只拿到3萬3800劑；5月27日發放的15萬劑疫苗中，台北市共拿到2萬2700劑，新北市1萬8000劑，高雄市2萬1000劑，主要是考量到各縣市第一類至第三類未接種人數的六成所需。

指揮官陳時中表示，疫苗分配會看各縣市需求隨時撥補，同時這15萬劑疫苗分配，也依照各縣市需求，並與衛生局完成確認，接下來也會看各地的疫苗接種情形，隨時調整分配。

副指揮官陳宗彥表示，第二批疫苗將會在6月10日撥付，但只要第一線防疫人員先達到六成接種率，就會再馬上撥付第二批疫苗下去，中央全力支援雙北所有醫療人員與第一線防疫人員，要讓他們打好打滿。

陳時中也說，雙北地區絕對是疫苗接種的重點區域，一定會補足疫苗數量。

(中時 )