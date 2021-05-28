大谷翔平本季在大聯盟表現出色，尤其是超猛打擊讓人眼睛為之一亮，本季共177個打數敲出47支安打、15發全壘打，為球隊貢獻38分打點，打擊率是不錯的.266，但今天對運動家沒表現，全場3打數無安打。另外他登板先發投球6場，目前拿下1勝0敗成績，自責分率2.37、每局被上壘率1.25，在30.1局能送出45次三振。

而近期大聯盟退役名將「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)提到大谷翔平的投球表現，他在節目中指出：「大谷投球不缺球威，但他使用的方法錯了，前兩球應該要投好球，吸引打者揮棒，但他卻完全相反，第一球投變化球、第二球還是變化球，最後才是速球，這不是個好方法。」

馬丁尼茲認為大谷翔平是非常有實力的，直言說：「因為你要他丟好球他不會丟不出來！」這也充分表示他對大谷翔平的讚賞，不過由上述配球建議來說大谷翔平或許還有很多進步空間，畢竟馬丁尼茲可是進入名人堂的3屆賽揚獎投手，對於配球他相當在行。

另外大谷翔平也擁有人稱「惡魔指叉」的球路，外界稱他的指叉球在手術前是聯盟最難打球種之一，2018年他快速指叉球使用率約22％，拿下35次三振，若該打席最後一球是快速指叉，打者55打數只有2安打，被打擊率僅.036，這是2018年任一投手投任何球種被打擊率最低紀錄。

他的指叉球擁有犀利位移和速度，往往能誘使打者揮棒落空，此前就連前輩達比修有都曾轉發他投指叉球的影片，表示非常讚嘆，不過本季的大谷翔平看來沒有徹底發揮惡魔指叉的威力，或許跟他動過手術有關，雖然三振率高，但保送率也不低，但他若能聽從馬丁尼茲的建議，或許在未來投球上能獲得更大進步。

(中時新聞網)