乾旱荔枝龍眼結果不良，受害面積達20％以上可以申請補助。（吳敏菁攝）

乾旱荔枝龍眼結果不良，受害面積達20％以上可以申請補助。（吳敏菁攝）

乾旱荔枝龍眼結果不良，受害面積達20％以上可以申請補助。（吳敏菁攝）

乾旱荔枝龍眼結果不良，受害面積達20％以上可以申請補助。（吳敏菁攝）

彰化縣荔枝種植面積有800多公頃分屬於8鄉鎮，特別是芬園鄉種植面積有400多公頃占最大宗。今年是近幾十年來最嚴重旱災，山上因為沒有水源灌溉導致有結果率不良與果實偏小的情形產生，彰縣府向中央爭取，並爭取到相關補助，黑葉荔枝，1公頃補助6萬元，玉荷包等不同品種，1公頃補助9萬元，有1個月的時間可前往公所申請，呼籲受災的農民，攜帶相關證明文件向土地所在地鄉鎮市公所申報。

彰化縣長王惠美28日上午由縣議員張瀚天、芬園鄉農會總幹事黃翊愷陪同，至芬園鄉了解目前乾旱嚴重情況下，彰化縣荔枝、龍眼的生產情形。縣府極力爭取行政院農業委員會將彰化縣荔枝、龍眼公告為天然災害救助項目，協助農民渡過難關， 25、26日行政院農委會陸續公告本縣為辦理荔枝、龍眼農業天然災害現金救助及低利貸款地區。只要受害達面積達20％以上，即可向當地公所提出申請救助，荔枝申請日期即日起到6月24日止，龍眼則從即日起到6月25日止。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，荔枝跟龍眼的災損相當嚴重，為了幫助農民可以度過難關，如果有資金的需求，也可以到農會申請低利貸款，最高每公頃75萬元。

農業處表示，彰化縣荔枝、龍眼以八卦山沿線山區為主要種植區域，目前荔枝全縣栽培面積約872.13公頃，其中芬園鄉種植面積最多，達423.11公頃，其次為彰化市；龍眼全縣栽培面積約666.64公頃，社頭鄉種植面積最多，有191.95公頃，其次為芬園鄉。欲申借本貸款的農民請分別於24、25日前向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於該證明書核發翌日起35日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。因疫情嚴峻，本次辦理期間長達1個月，請大家切勿恐慌，爭相搶先申報。

(中時 )