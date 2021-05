由外貿協會主辦,為期一個月的2021年台北國際電腦展(COMPUTEX 2021 Virtual)線上展將於5月31日至6月30日開展,為了讓全球業者即時掌握前瞻科技趨勢,今年COMPUTEX擴大論壇規模,邀集AMD、Arm、Intel、美光、NVIDIA、Qualcomm、NXP Semiconductors及Supermicro等國際指標科技業者的執行長或資深高階主管於線上發表主題演講。

外貿協會董事長黃志芳指出:「COMPUTEX自2019年增設CEO Keynote環節後隨即獲得廣大迴響,因此今年更進一步加乘科技巨頭之跨產業能量,在這個前所未有的時局下,提供一個科技趨勢觀察的交流平台,並期待透過主題演講中的思維激盪,集結眾人之力重塑疫後新未來!」

貿協公布:5月31日上午10點,Intel執行副總裁暨營收長 Michelle Johnston Holthaus將以「釋放創新」為主題,說明新任執行長Pat Gelsinger (基辛格) 的策略,並與英特爾業務行銷暨公關事業群客戶運算業務副總裁Steve Long,以及英特爾資料平台事業群Xeon和記憶體事業部總經理Lisa Spelman一同分享英特爾如何擴大科技潛力,推動整個科技生態系統的創新。

5月31日下午2點,Arm執行長Simon Segars以「激發世界疫後復甦的潛能」為題,剖析AI如何協助人類回應氣候變遷的挑戰、強化資安防禦力,進一步促成科技普及,提升人類和環境的總體福祉,並勾勒AI的下一個里程碑。

6月1日上午10點,AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士以「AMD 加速推動高效能運算產業體系的發展」為題,暢談未來運算的願景,同步揭示 AMD 如何串聯產業體系合作夥伴,以領先市場的產品陣容為創新作法點火。

6月1日下午1點,NVIDIA GeForce部門資深副總裁Jeff Fisher 將以「從遊戲到企業資料中心,翻轉加速運算技術變革」為主題,分享 GeForce PC 遊戲如何為臺灣生態系帶來巨大商機。NVIDIA 企業運算部門主管 Manuvir Das 以「迎向人工智慧普及化」為題,說明企業擁抱轉變後的發展趨勢。

6月2日上午9點,美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra以「資料經濟的創新引領數據新生活」為題,為「智慧物聯 全面升級 AIoT Evolution」COMPUTEX Forum 開場,分享資料經濟新生活為記憶體和儲存帶來的創新機會。

6月2日上午10點半,Supermicro總裁暨執行長和董事會主席梁見後(Charles Liang)以「Performance Begins at the Edge for 5G and Intelligent IoT」為題,分享最新解決方案並說明 Supermicro 的策略佈局。

6月2日下午2點,NXP Semiconductors總裁暨執行長 Kurt Sievers 以「AI 如何賦能工業、IoT 與汽車產業」為題,揭幕 COMPUTEX Forum「AI賦能場域延伸 AI Empowerment」場次,分享NXP Semiconductors在 AI 領域的發展與佈局規劃。

6月3日上午8點40分,Qualcomm(美國高通公司)資深副總裁暨行動、運算與基礎設施事業部門總經理Alex Katouzian將以「5G與PC大未來」為題,為「關鍵技術應用解鎖Critical Technology」COMPUTEX Forum開場,分享5G和常時啟動、常時連網PC如何打造運算大未來。

(時報資訊)