下周國際新聞事件
5/31 周一 韓國/ 日本 4月工業生產
日本5月消費者信心
義大利/ 德國 5月通貨膨脹率
加拿大4月生產者物價
6/01 周二 日本5月au Jibun 製造業採購經理人
韓國/義大利/德國/歐元區/英美加 5月IHS Markit採購經理人
德國/義大利4月失業率
歐元區5月通貨膨脹率
德國4月零售銷售
歐元區5月失業率
義大利/加拿大首季經濟成長率
業績報告：Zoom
6/02 周三 韓國5月通貨膨脹率
歐元區4月生產者物價指數
6/03 周四 美國API原油相關報告
日本au Jibun銀行5月採購經理人指數
義大利/法國/德國/歐元區/英國/美國5月採購經理人指數
美國就業數據
美國EIA原油相關報告
業績報告：安華高科技、露露檸檬運動服飾、
6/04 周五 日本4月家庭支出
歐元區/法國4月零售銷售
加拿大5月失業率
美國5月就業相關數據
美國4月工廠訂單
(時報資訊)
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