下周國際新聞事件

5/31 周一 韓國/ 日本 4月工業生產

日本5月消費者信心

義大利/ 德國 5月通貨膨脹率

加拿大4月生產者物價

6/01 周二 日本5月au Jibun 製造業採購經理人

韓國/義大利/德國/歐元區/英美加 5月IHS Markit採購經理人

德國/義大利4月失業率

歐元區5月通貨膨脹率

德國4月零售銷售

歐元區5月失業率

義大利/加拿大首季經濟成長率

業績報告：Zoom

6/02 周三 韓國5月通貨膨脹率

歐元區4月生產者物價指數

6/03 周四 美國API原油相關報告

日本au Jibun銀行5月採購經理人指數

義大利/法國/德國/歐元區/英國/美國5月採購經理人指數

美國就業數據

美國EIA原油相關報告

業績報告：安華高科技、露露檸檬運動服飾、

6/04 周五 日本4月家庭支出

歐元區/法國4月零售銷售

加拿大5月失業率

美國5月就業相關數據

美國4月工廠訂單

《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高
《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％

(時報資訊)

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