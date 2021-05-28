台股今日在鋼鐵股、航運股點火下，指數開高走高，指數最高達16889點，終場指數收漲269.25點、報在16870.86點、成交量為4939.32億元，站穩所有均線，台股周線2連紅、本周指數漲568點，現階段台股暫時脫離了下跌走勢並「與國際股市同步」，考量國內經濟穩健成長，景氣燈號連續三個月亮出紅燈，且市場對疫情的利空逐漸鈍化，因此，暫時脫離了再下跌破底可能性。

電子股今稍見回溫，權質股中台積電(2330)早盤後股價穩定走揚，最高達598元、站回季線大關；聯發科(2454)持續有外資力挺，維持買進評等、目標價1522元，接近午盤股價拉高，收漲逾2.7%；股王矽力-KY(6415)則逢高調節，盤中紅翻黑，股價收跌0.43%；面板族群今反彈步調一致，友達(2409)大漲約4.4%，彩晶(6116)收漲5.45%、群創(3481)亦走揚逾2%，整體來說，下周電子成交比重有機會回到5成大關，屆時也將對整體盤勢的輪動更有益。

航運股今持續揚帆，成交比重依舊逾3成，也有美系外資在最新出爐的報告中表示，隨著各海運公司從6月1日起將調漲運價，加上看好貨櫃海運現貨運價將持續有上漲空間，調高長榮(2603)目標價，由原先的101元調高至131元，重申「加碼」評等；同時調高長榮今明年獲利預估，幅度分別為60%、30%，長榮(2603)、萬海(2615)在後半場買單強勢力拱下，攻上漲停作收，陽明(2609)則上漲逾4.5%；貨物承攬業者台驊控股(2636)更是一路鎖住漲停價93.7元；宅配業者宅配通(2642)也在業務爆量下，早盤後一路站穩漲停，嘉里大榮(2608)則上揚1.81%。

拜登喊出6兆美元基礎建設，今日鋼鐵股甩開疲態，燁興(2007)、高興昌(2008)、第一銅(2009)、春雨(2012)、中鴻(2014)、官田鋼(2017)、聚亨(2022)、燁輝(2023)、志聯(2024)、盛餘(2029)、新鋼(2032)、海光(2038)等全數攻上漲停。

兆豐國際投顧認為，近期台股在本土疫情爆發、全國升至第三級警戒下，指數最低拉回至15159才出現反彈，在美國科技股走強及類股持續輪動下，台股本周繼續收復季線、月線等短中期均線，然在電子成交比重始終無法站回6成下，也將影響台股反彈表現。

雖然台灣疫情尚未降溫，甚至延長三級警戒時間點，但市場已逐漸對疫情的利空鈍化，台股逐步回歸基本面，考量歐美景氣復甦確立，美國疫苗施打率已突破6成，加上FED重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現，台股目前已暫時脫離了下跌走勢並「與國際股市同步」，因此暫時脫離了再下跌破底可能性，由於台股指數目前為上有壓下有撐，預判目前還是會呈現區間震盪走勢，個股表現差異大，類股輪動快速。

(時報資訊)