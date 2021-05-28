因近期國際廢鋼市場降溫，加上鋼筋成交量下滑，促使豐興於周間變盤，下修廢鋼收購價300元至500元，預計下周豐興止漲甚至轉跌；業者則樂觀表示，國內鋼筋市場沒有減弱，整體仍往正向發展。

豐興宣布，特級鐵、純鐵屑、輪胎鋼絲等多種廢鋼品項，收購價每公噸跌500元，其他項目跌300元。(商品行情網)

(時報資訊)