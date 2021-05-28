《商情》廢鋼由漲轉跌 下周鋼筋恐跌 14:342021/05/28 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期國際廢鋼市場降溫，加上鋼筋成交量下滑，促使豐興於周間變盤，下修廢鋼收購價300元至500元，預計下周豐興止漲甚至轉跌；業者則樂觀表示，國內鋼筋市場沒有減弱，整體仍往正向發展。 豐興宣布，特級鐵、純鐵屑、輪胎鋼絲等多種廢鋼品項，收購價每公噸跌500元，其他項目跌300元。(商品行情網) 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #下周 #漲轉跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Bright Machines將借殼上市 04:102021/05/18 全球財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 不斷更新》指數報復性反彈 台股暴漲700點 重回萬六 09:042021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 霸氣航海王！萬海捐1.6億元 力挺抗疫 - 財經 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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