近期企業與地方政府自行採購新冠疫苗的呼聲頗高，中央流行疫情指揮官陳時中今特別說明採購疫苗流程，強調無論是誰要買疫苗，一定要委託藥商進行申請，並須檢附8項文件供食藥署審查。

陳時中指出，有意申請採購疫苗的藥商，需檢附執行計畫書、數量及計算依據、供貨期程、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、國外上市證明或替代文件等資料。

此外，陳時中強調，上述資料送食藥署後，還要召開專家會議，經同意才能放行。最終使用方式，也要依照指揮中心所制定的防疫政策。

(中時新聞網)