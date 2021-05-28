因應疫情衝擊影響，為減輕家長負擔，行政院擬提供家中有國小以下的孩童、國高中以下特教生，每人現金補貼1萬元。對此，民眾黨立委賴香伶予以肯定，賴香伶認為，政院提出的方案與先前她主張防疫家庭照顧假津貼雷同，將會予以支持。

立法院去年2月審查紓困振興特別條例時，民眾黨團主張「有12歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」給予防疫照顧假津貼，讓有照顧需求的家長、勞工可以在防疫期間得到國家的支持，但當時遭民進黨否決。

賴香伶表示，近日全台各地受停課影響的家長陳情不斷，日前她與23名跨黨派的委員一同連署提案，希望給予防疫照顧假津貼，可惜執政黨團不同意在上周院會排入報告事項一讀，導致修法提案無法納入昨日黨團協商討論事項，但在協商會上賴香伶仍強烈爭取應充分討論該津貼的必要性。

對於行政院今宣布，正在規畫發給「孩童家庭防疫補貼」，賴香伶說，爭取一年多來，民眾的需求終於得到回應，肯定行政院願意正視廣大人民的心聲。雖然不能完全紓困，仍可說是疫情緊張期間，解家庭經濟之需的及時雨。

賴香伶強調，後續黨團協商及預算監督，會繼續為防疫第一線的醫事、警消、救護、疫政、外送及其他基層民眾發聲，因應需求爭取必要津貼或補助。

(中時 )