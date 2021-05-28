年底前疫苗施打覆蓋率將達60％！衛福部長陳時中今天在立法院公開表示，台灣在今年8月的累加疫苗總量將達到1100萬劑，若要讓2300萬人的6成人數、也就是1400萬人能覆蓋到疫苗，預計9月、10月可供應到這樣的疫苗數量；屆時，如果施打速度夠好，10月底就可完成(指疫苗覆蓋率達6成)。

立院今天邀集衛福部長陳時中等部會首長，赴立院出席「防疫紓困條例」修正草案的協商，說明防疫預算追加案。針對疫苗進口規劃，陳時中說，從現在到6月底前，將有2百萬劑疫苗抵台；接著到8月底，數量則會達到1千萬。若加上過去這段時間已陸續取得的1百萬劑疫苗，也就是台灣在8月底，累計將有1100萬劑疫苗。

然而，國民黨立委洪孟楷質疑，所謂到8月將新增1000萬劑疫苗，裡頭到底有多少是國產疫苗？是否等到最後，其實多數都是國產疫苗？若真是如此，由於國產疫苗僅通過二期臨床實驗，民眾若有疑慮，是否有權選擇自己想施打的疫苗？

對此，陳時中語帶模糊地說，對於8月底到貨的疫苗，我是抱持保守的態度，「我認為應該是會有啦，不過從以往的簽約談判經驗，讓我保守許多。」至於是否能選擇疫苗？他說，這就交給預防接種組判定。

國民黨立委曾銘宗則詢問，若8月底前能再進口1000萬劑疫苗，疫情指揮中心是否能在年底前將疫苗打完？陳時中保證「一定打得完」。

但由於台灣有2300萬人，若要達到集體免疫，疫苗施打的覆蓋率至少要達到6成以上。因此，曾銘宗追問，台灣何時才能達成6成覆蓋率？陳時中強調，如果是以第一劑來說，要達到6成覆蓋率就是要有1400萬人接種，「目前我預計，可能要到9月、10月才能達到那樣的疫苗數量，如果速度夠好，預計10月底就可以完成。」

(中時 )