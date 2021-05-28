林暉閔劇中是熱血神將咖。（東森戲劇台提供）

主視覺。（東森戲劇台提供）

李李仁（左）和王識賢劇中飆戲。（東森戲劇台提供）

李玉璽（右）和林暉閔戲外建立交情。（東森戲劇台提供）

東森、映畫聯合製作，改編自漫畫作家左萱的同名作品《神之鄉》，歷經2年籌備、70天拍攝，今（28日）釋出主視覺與首支預告。劇中因還原漫畫設定與取材，《神之鄉》主要場景皆在大溪拍攝，劇組特地租下飯店，讓演員免於舟車勞頓，大夥也趁機培養好感情。

李玉璽飾演大學生「夏志薰」，離家7年後回到故鄉，與林暉閔飾演的「林一心」重逢，李玉璽表示，進組第一個見到的就是林暉閔，2人從雞胸肉聊到肌肉，之後就互當句點王，似乎聊不下去。

直到入住大溪後，彼此都覺得該主動一點，於是李玉璽便邀他來房間讀本，沒想到門一打開，林暉閔拿了一瓶高粱走進來，把酒言歡就此聊開，變成好麻吉，下戲後還會相約回房做運動，不開冷氣一起蓋被子甩汗。

王識賢與李李仁繼《意難忘》後相隔16年再合作，劇中2人是社頭的師兄弟，卻因「遶境表演」改革成了競爭對手，王識賢守住傳統，李李仁則勇於創新，為此他們也分別去學不同民俗技藝。

王識賢承襲陀螺技藝，歷經多角度反覆拍攝，不僅手磨破皮，還導致雙腳腫脹；李李仁的角色性格豪邁，本來的設定他要吹嗩吶，卻突發奇想改練小喇叭，練到唇腫又長皰疹，看著他們勤於練習甚至受傷，也讓年輕一輩的演員感到敬佩。

疫情爆發重創影視圈，許多劇組都受影響，《神之鄉》去年拍攝時正好解封，才有機會在桃園大溪的關聖帝君誕辰遶境活動中取景，此刻大型集會、宗教活動無法舉行，製作人郭建宏藉著這部戲劇，將台灣的美麗故事與文化推向國際，也希望關聖帝君保佑，疫情之下大家一切平安。該劇自7月10日起每周六晚間9點在公視首播，7月11日起每周日晚間8點東森戲劇台、晚間10點LINE TV播出。

(中時 )