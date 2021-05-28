住院手術變門診手術保險難給付 陳時中：應站在病人權益思考 14:472021/05/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 住院手術變門診手術保險難給付，陳時中呼籲站在病人權益思考。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期各醫院能量降載，有癌症患者反映原本要住院化療改為門診化療，難以申請保險給付，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，保險的合約原本就要保障病人，會把意見轉給金管會站在病人及被保險人權益思考。 衛生福利部次長石崇良說，住院手術及門診手術健保都有給付，主要是私人保險的部分，金管會已注意此部分，有幾家保險公司也宣布在加強版集檢所確診後，也視為住院理賠，會把其理的更清楚，並與金管會與保險業者釐清。 亞東醫院爆院內感染 7確診為病患及看護 傳染源個案重症 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 (中時 ) #金管會 #住院手術 #門診手術 #給付 #權益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 疫情升溫 新竹國泰綜合醫院暫停部分非急迫性醫療 17:042021/05/17 生活 緊急生產台大有SOP 不用轉院 15:122021/05/17 生活 醫人也醫心 救治雙管齊下 04:102021/05/18 話題觀察 漁會、職業工會若欠繳保費 提證明保權益 04:102021/05/17 生活新聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 資安險賣不動 去年僅1.1億 04:102021/05/17 金融．稅務 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 疫情嚴峻北病南送 彰基中華路院區收治確診病患 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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