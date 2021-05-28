近期各醫院能量降載，有癌症患者反映原本要住院化療改為門診化療，難以申請保險給付，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，保險的合約原本就要保障病人，會把意見轉給金管會站在病人及被保險人權益思考。

衛生福利部次長石崇良說，住院手術及門診手術健保都有給付，主要是私人保險的部分，金管會已注意此部分，有幾家保險公司也宣布在加強版集檢所確診後，也視為住院理賠，會把其理的更清楚，並與金管會與保險業者釐清。

(中時 )