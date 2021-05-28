大陸澎湃新聞網28日報導，海南省海口市龍華區人民法院刑事審判庭，27日進入海口市玉沙實驗學校開庭，對海南省首例高空拋物罪案，公開作出一審宣判，盧姓被告自16樓高空拋下電腦螢幕砸毀他人汽車，又拒絕警方取締，判刑2年3個月，併科罰金1萬元（下同）。該校160餘名師生旁聽庭審，近距離感受了一堂法治教育課。

大陸《刑法》修正後，在公共危險罪章增列「高空拋物罪」，於今年3月1日正式施行。本案經法院審理查明，47歲盧姓被告男子與其張姓女友共同居住在海口市龍華區某社區16樓C-1601房。2021年1月25日21時許，盧某酒後和張女發生口角，一氣之下將一部桌上型電腦的螢幕，從他房間窗口扔下，砸破停放在樓下的一輛小汽車的前擋風玻璃（經鑒定，該車的損壞價值為人民幣826元）。

同日22時許，張某報警，海口金貿派出所獲報派出民警李某、輔警楊某到場處置，李、楊二員身著全套員警執勤制服來到事發現場，在表明身分後，盧某突然拿起菜刀衝向兩人，李、楊兩員遂撤離至一樓呼叫支援，支援警力到達後將盧嫌抓獲，當場扣押菜刀一把。

法院認為，被告盧某從高空拋擲物品，情節嚴重，又暴力襲擊正在依法執行職務的人民警察，其行為已構成高空拋物罪、妨害公務罪，應予懲處，並應數罪並罰。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立。

根據本案被告人盧某犯罪的事實、性質、情節及其行為對社會的危害程度，依照相關法規，法院依法判決被告人盧某犯高空拋物罪，判處有期徒刑8個月，並處罰金1萬元人民幣；犯妨害公務罪，判處有期徒刑2年。數罪並罰，合併執行有期徒刑2年3個月，罰金1萬元。

(中時 )