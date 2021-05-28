旗下有多項餐飲品牌的漢來美食28日傳出要求員工「依職等配額」，購買自家冷凍食品。對此漢來美食發聲明澄清，雖然有責任額，但未達目標並不會懲處，在營收劇減剩5％的慘重情況下，公司堅持不裁員、不減薪，希望與員工一起渡過難關。

聲明指出，自5月初疫情爆發，漢來美食第一時間配合政府政策，除餐廳大部分關閉，即使營業的餐廳，均改為外帶，在營收劇減至不及往日5％的慘重情況下，漢來美食亦堅持不裁員、不減薪，希望與員工一起渡過難關。

此次推出的「員購限定」冷凍食品組，皆為深獲消費者口碑的商品，以市價6~7折的價格提供給員工購買，本著的是照顧員工的初心。

漢來美食說，上項員購方案，公司希望此方案除能讓廚房仍有運轉，增加一些營收外，更重要的是提供員工及其親友「安全、美味又經濟」的食品，及凝聚員工在疫情時間的向心力。因此，雖有責任額，但並沒有實質上未達目標的懲處。

聲明最後強調，疫情期間，漢來美食在內部的所有危機處理會議中，同仁一致表示認同公司政策並且有與公司同舟共濟的意願，如今看到「忍無可忍」的投訴與報導，實深表遺憾。

因此除深度自我檢討是否宣導不足，而導致員工此番誤解。未來將擴大員工申訴管道，了解員工心聲，達到勞資和諧的局面，亦懇切地希望員工能理解疫情對公司經營的衝擊，上下一心，順利渡過此次嚴峻的考驗。

(中時 )