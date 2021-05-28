日本拉麵店鈍屋拉麵（ずんどう屋）老闆千金22歲橋本萌花（もかころん）在關西有超過50家分店，2021年初出道，日前登上日本雜誌「週刊PLAYBOY」而引起網友熱烈討論，橋本萌花生活在家庭富裕的環境下，卻獨自來到東京打拚工作，為一圓寫真明星夢想。

橋本萌花（もかころん）在個人IG累積14萬粉絲追蹤，日前拍寫真書，穿著一身黑色性感薄紗裝，露出低胸爆乳、甜美的五官、性感得火辣身材，讓她受到許多粉絲的愛戴與關注。橋本萌花表示：「今天會拍攝一整天的時間，所以要努力完成工作，一早就開始工作活動，覺得自己相當幸福，變得很多活力。」前幾天去到北海道附近的牧場，在大草原上拍照，看得出來橋本萌花相當愉悅。

橋本萌花（もかころん）也有經營個人youtube頻道，經常分享各種不同的生活日常，她表示：「自己的性格還不錯，記得在學生時代，因為自己的個人很高，一直受到排球隊的邀請，並希望我能夠加入球隊，但因為自己不喜歡運動，因此而拒絕球隊的邀請。」她提到：「自己的身高有171公分，爸爸的身高190公分。」橋本萌除花（もかころん）分享對於女性個子高的看法。

她坦言：「經常去買衣服的時候，會被店員要求要買最長的褲子，覺得相當很無奈。覺得男生身高170公分剛剛好，如果交往對象比自己矮，走在街道上的時候，會被路人用異樣的眼光看待，個子高的女生，也是有很多會煩惱事情。不少網友在拍攝寫真的貼文底留言表示：「超級性感的！「 太可愛了」、「很性感」、「真的很漂亮！你會愛上她！」、「衣服好性感」、「工作辛苦您了！」、「您的表情好好看！」、「這種風格可以約會2個小時」

(中時新聞網)