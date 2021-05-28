為保障被保險人或受益人之基本經濟安全，原《勞工保險條例》規定，請領勞保年金給付者得開立專戶存入年金給付，入帳後免於被扣押或強制執行。為使被保險人或受益人受領勞保給付的權益保障更為周全，《勞工保險條例》第29條業已修正，將請領一次性保險給付者亦納為得開立專戶之對象。

自110年4月30日起，不論是勞工保險年金給付或一次性給付之請領者，均可開立專戶存入給付，專戶內存款不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

勞保局表示，勞保專戶與一般帳戶相同，可以自由分次提取及轉帳，存款期間銀行也會計算利息。另外，被保險人或受益人如已開立勞保年金專戶，即可存入各項勞保一次性給付，無須重新開戶。

至於未曾開立專戶者，如有給付入帳被扣押的疑慮，可至勞保局各地辦事處填寫「開立專戶申請書」，或於申請書之「給付方式」欄位勾選「匯入申請人專戶」，勞保局受理後將出具「開立專戶通知函」。被保險人可持該函並攜帶身分證、貼有照片的第二證件及印章，親自至土地銀行各地分行辦理開立勞保給付專戶。有關專戶開立詳細資訊，請至勞保局全球資訊網「勞工保險/常見問答/勞工保險專戶」查詢。

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