幼兒是國家未來重要的人才資產，幼兒園係為照顧幼兒之教保服務機構，因此，私立幼兒園之性質歸屬《勞工保險條例》所稱之公益事業，僱用員工5人以上，屬勞工保險強制投保單位；僱用員工1人以上，即為就業保險強制投保單位。

勞保局說明，勞工保險及就業保險提供被保險人於人生重大階段之保險給付，而從事各行各業工作，難免有風險，如於工作中發生職災事故，保險給付除能照顧被保險人及其家人經濟生活外，亦能抵充雇主之職業災害補償責任。因此，確實於員工到職當日辦理加保手續，不僅保障員工，也能保障雇主。

勞保局提醒，幼兒園如未依規定為員工加保，經查明屬實，勞保局將依規定核處罰鍰，員工因此遭受之損失，應由雇主負責賠償；另教育部公告之幼兒園基礎評鑑指標，幼兒園是否為員工辦理加保，亦為各縣市主管機關評鑑項目之一，請務必重視。

勞保局呼籲勞工朋友們多關心自身權益，主動瞭解投保狀況，目前勞保局已提供多元管道供查詢，例如：利用自然人憑證（需插卡）或使用健保卡卡號＋設籍戶口名簿戶號(免插卡）透過勞保局e化服務系統、使用勞動保障卡至發卡銀行ATM，或以電話、臨櫃等方式查詢，被保險人可多加使用。

(工商 )