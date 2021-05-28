達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，房市可能過熱和其他通膨跡象，是央行應開始緩慢縮減其資產購買計畫的指標。

聯準會（Fed）目前每月仍購買至少1200億美元的債券，其中包括400億美元的不動產抵押貸款證券（Mortgage Backed Security , MBS），部分央行官員表示，現在是時候開始討論放緩對固定收益市場的大舉注資。

卡普蘭在接受媒體訪問時，重申其逐步改變政策的呼籲。

他表示，與一年前相比，現在購買這些抵押貨款證券可能產生一些意想不到的後果和副作用，我認為我們必須權衡其效果。在我們努力度過這場大流行病時，我認為有一些克制和節制，對於緩解一些「超載」（excesses）和失衡現象會是有用的。

在決定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）中，卡普蘭並不是具有表決權的成員，但對該委員會的決定仍具影響力。

到目前為止，僅有費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）、達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭等少數聯準會官員表態支持縮減QE計畫。

具有投表權的舊金山聯準銀行總裁達利（Mary Daly）周二表示，她對經濟抱持樂觀看法，但現在還不到改變政策的時候，她表示:「我們還沒有看到『進一步的實質進展』，我們仍在追求這樣的進展」。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）周二接受媒體訪問時表示，他的想法與上周發布的4月會議紀要立場一致，而這顯然也是大部分決策官員的想法，即在接下來舉行的那些會議上，當某個時候到了，聯準會可以開始討論縮減量化寬鬆（QE），但他並不認為經濟過熱會導致通膨失控。

他坦言CPI數據是一個「令人不悅的意外」，但也重申這些通膨壓力終將被證明只是「暫時的」（transitory），是供應鏈瓶頸導致通膨暫時升高。他並表示，即使通膨壓力最終可能比預期更為持久，央行會發現這樣的風險，但仍可藉由溝通和擁有的工具，讓經濟在「軟著陸」的情況下抑制通膨，而不會讓經濟復甦脫離軌道。

不過，隨著通膨持續加劇，聯準會承受的壓力越來越大。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周一曾表示，美國經濟「還不到那個地步」，但可能在未來幾個月達到。

儘管3月住房銷售下滑，但房屋存量減少和競爭激烈仍導致房價急速攀升。目前美國的抵押貸款利率仍然很低，卡普蘭表示，聯準會現在有能力撤退，並協助減輕這樣的失衡情況。

(時報資訊)