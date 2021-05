記憶體模組廠十銓(4967)率領旗下所有品牌回歸COMPUTEX 2021,參與本次COMPUTEX線上展覽,推出完整的儲存解決方案,以「散熱」、「大容量」及「DDR5」等三大主題,將完整展現十銓科技全方位的解決方案。

因應COVID-19疫情持續肆虐全球,COMPUTEX主辦單位取消實體展覽轉而線上雙平台展,展出日期5月31日至6月30日。身為台灣品牌的十銓科技,響應參與本次COMPUTEX線上展覽,同步推出完整的儲存解決方案,也呼應今年十銓科技2021線上展主題概念「Chill the heat, Feel the speed, Make it big.」,將完整展現全方位的解決方案,消費者可於十銓科技官方社群平台及COMPUTEX雙線上平台搶先目睹影音創作。

十銓積極搶攻電競商機;旗下T-FORCE CARDEA A440 PCIe4.0 SSD強調為業界首創,同時提供兩個專利認證散熱套裝組合,可一次擁有超強鋁鰭片式專利散熱片及超薄石墨烯專利散熱片,賦予消費者自選組裝的彈性。

現今世代數據爆炸式成長,十銓持續推出大容量的記憶體、固態硬碟及記憶卡。旗下電競品牌T-FORCE也推出更高頻率的記憶體,同時致力於記憶體容量上的提升。

新的記憶體世代來臨,十銓搶得先機強勢發表DDR5記憶體模組,將以全球熱賣的TEAMGROUP ELITE記憶體產品線,以單支16GB、4800MHz的規格成為全新DDR5 世代的記憶體首波戰將。

(時報資訊)