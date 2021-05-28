一場疫情加速世界科技化的腳步，無論最潮的電動車、5G、AI，波濤洶湧的科技競逐樣樣少不了半導體打底，今天掛牌的中信關鍵半導體(00891)ETF蜜月收紅；而多檔的電子ETF也都全數收紅，包括：富邦科技(0052)、元大電子(0053)、國泰台灣5G+(00881)等。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，根據Gartner研究，全球半導體，產值從2020年至2025年還有逾36%的成長預期，而台灣就站在這波矽金潮的浪尖。台灣半導體供應鏈不僅全球最完整，且競爭力稱霸全球；半導體上游的IC設計，台廠全球市佔率逾20%，為全球第二大；中游晶圓代工市佔率合計逾60%，全球第一大；下游封裝測試市佔率約30%，也是全球第一大！

張圭慧指出，半導體產業近期因為中國手機銷售下修、印度疫情影響，市場雜訊加上本土疫情延燒，導致半導體產業出現一波「校正回歸」。但另一方面，市場正逐步調升對筆電的展望。由於新興市場疫苗施打不及，疫情持續延燒，使遠距辦公、線上教育成為新興市場的剛性需求，上半年的筆電出貨量預估較去年同期增長40%，全年筆電出貨量有望出現20%的年成長。

對筆電的晶片供應是半導體產業的短期利多，長期而言，技術的突破、新應用的普及才是投資半導體的關鍵。張圭慧強調，以目前技術最新的第三代半導體(氮化鎵、碳化矽)來說，其尺寸小、效率高、散熱快等特點，為電動車、充電站、5G基地台不可或缺的零組件，據Yole預估，2019年到2025年，氮化鎵元件在手機快充等應用成長下，年均複合成長率將有95%；碳化矽在電動車、太陽能等高功率系統的應用下，年均複合成長率也有30%成長。業者紛指出，目前將第三代半導體商業化的困難是太貴，據估計若能實現規模經濟，價格降至目前七成或一半，將提高其攻城掠地的速率。

(時報資訊)