挪威最大退休基金KLP周五表示，已經與Macquarie資產管理合作，以2億歐元(2.45億美元)投資於一新的基金，將針對零或接近於零碳排的「深綠色」基礎設施提供長期貸款。

該交易涉及到Macquarie所認定的，與太陽能、風電、水力發電、永續儲能和符合歐盟永續金融分類項目的貸款。

而KLP表示，與其他基金不同，該基金將瞄準最多20年的長期貸款，積極尋求深綠色投資。KLP財務長Aage Schaanning表示，希望以長期貸款方式，增加對綠色基礎建設的投資；「即使經過徹底的探索，我們仍無法找到一種足夠環保的解決方案，因此我們必須自己開發」。

KLP希望其他養老基金也能投資於該基金。公司認為該基金規模可擴充到10億歐元。

Macquarie的私人信貸團隊主管Tim Humphrey表示，如果委們想減輕氣候變遷的影響，加快走向淨零排放的社會和經濟，就需要對綠色基礎建設進行大量投資。

(時報資訊)