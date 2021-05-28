長興(1717)2013年開始進入生醫領域，今年推出COVID-19抗原快速篩檢試劑，並在4月16日取得專案製造許可，將持續擴大檢體分析量並預計於6月取得歐盟(CE)認證，同時亦正進行美國臨床及定點照護(POC)收樣計畫。

新冠肺炎疫情爆發後，長興接獲疾病管制署(CDC)徵召，合作研發COVID-19抗體快篩試劑，並為台灣首家獲得疾管署授權廠商。在去年敦睦艦隊(磐石艦)爆發群聚感染時，長興為提供抗體快篩試劑的廠商之一。並在2020及2021年取得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造許可，也已取得歐盟(CE)體外診斷試劑認證。

長興為協助高雄市政府進行抗疫，捐贈COVID-19抗原快篩試劑及抗體快篩試劑各5,000劑，合計1萬劑快篩試劑予高雄市政府，善盡在地企業社會責任，共同參與全民抗疫工作。

目前各縣市政府因應疫情需求設置快篩站，中央疫情指揮中心亦研擬制定企業自購快篩指引，長興已與通路商合作，供應抗原及抗體快篩予雙北市政府及其配合醫院，供市府及醫療單位使用，近日亦頻繁接獲政府機構、醫療院所、企業等詢問，因應國內的抗疫需求，長興已備足原物料可穩定生產，全力配合參與抗疫工作。

(時報資訊)