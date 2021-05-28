近期我國本土個案暴增，雙北市開始用快篩檢驗，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期檢驗抗原快篩陽性及PCR結果，經全家24家院所分析，雙北算起來快篩陽性後，經PCR檢驗確診率達73％至75％，個別醫院也有64％到100％都有，雙北快篩陽後確診率也高。

羅一鈞說，桃園快篩後的平均確診率有63％，中南部確診率不高；花蓮及高雄也有數百件快篩，但後續確診的對象主要是密切接觸者採檢，目前快篩陽性會讓居家隔離等候PCR檢驗，實驗室後也比較後發現CT值在22至23以下快篩檢測度高，建議感染初期用快篩準碓度高。

指揮中心指揮官陳時中說，大環境陽性多時快篩比率好，雙北有75％，但其他環境沒有比較多的病人就差異比較大，大致上是有症狀、接觸史、快篩CT值較低，這些是適用的限制，但還是要有人專業判讀，快篩陽會列入居家隔離的對象，後續如有企業要有快篩要備好後續安置的量能。

(中時 )