全台疫情爆發，毒圈仍不打烊，台南市警方27日晚間東區城東街一處民宅前，逮獲正準備外出送貨的姜姓毒品通緝犯，警方在他持有的鞋盒內發現裝滿咖啡包，事後驗出為3級毒品MDMA，連人帶貨逮回警局，依照毒品罪嫌移送台南地檢署。

全台疫情嚴峻，大部分民眾減少群聚與外出，更多商家關門停業，毒圈卻未因此休息，台南市警方27日晚間在城東街一處民宅外，逮獲持著鞋盒外出的21歲姜姓嫌犯，警方發現他形跡可疑，上前盤查，打開鞋盒就看見76包毒咖啡，總重量近400公克。

警方發現，疫情當前，姜宅內卻群聚不少朋友，約有7、8人27日晚間陸續出入姜宅，姜嫌晚間8時許與女友相約外出，因他正遭毒品通緝，一下就被警方逮住。

姜父正好返家看見兒子被抓，上前關心，警方一眼認出他過去也曾因吸毒遭逮，搖頭嘆宛如子承父業，姜父無奈只能眼睜睜看兒子被逮回警局。

警方初驗毒咖啡包，發現是含有MDMA的3級毒品，警方懷疑他要出門供貨，告誡他疫情期間竟還亂跑，姜嫌辯稱僅自己食用，全案依照毒品罪由檢察官視訊偵辦後送往看守所。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )