疫情致使實體授課全面停擺，其中也包含幼教，教育部今(28)日宣布，幼兒園6月先不向家長收取每月繳交的代收代辦費，將等復課後，再按比例收費，而教育部也強調，爭取將私幼營收短收納入紓困方案。

教育部表示，27日與地方政府及全國性教保經營者團體代表研商，已達成共識，考量目前受到疫情影響，幼兒園已停止上課至6月14日，期間園方將暫時先不向家長收取6月代收代辦費，其中包括活動費、材料費、午餐費及點心費等。

教育部表示，待重新上課後，幼兒園向家長收取費用，將依據幼兒實際上課日數比例計算。舉例來說，如果某園單月代收代辦費為新台幣4000元，6月原應提供教保服務日是21日，因停課政策，學童只到園上課12日，家長只須繳交2285元，計算方式為4000除以2，再乘以12日。

教育部強調，對於私幼業者的損失，將爭取嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興特別預算，目前展開相關研議。

(旺報 )