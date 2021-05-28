台中市府發給弱勢學生的安心午餐券，至今仍為紙本，三級警戒延長，老師憂心通知學生或家長到校領取，恐造成群聚及人群流動，學生都有悠遊卡，綁卡領餐券節省行政流程為何無法執行，表示想找行政院政務委員唐鳳幫忙，趕快讓餐券數位化。台中市教育局28日表示，考量電子化為時代趨勢，市府持續評估研議周全方案，讓午餐券使用更有效率。

時代力量台中黨部接獲教師陳情指出，照顧弱勢學童的安心午餐券，印製品質低落、票券竟用銀漆貼補塗改，疫情若持續不復學，通知學生或家長到校領取，憂心造成群聚及人群流動。學生都有悠遊卡，直接綁卡領餐券節省行政流程為何無法執行？

時代力量台中黨部表示，影響全市2萬2000個家庭的安心午餐券，台中市府不要害怕數位化，現在就是時機，三級警戒期學生不到校改採線上授課，市府對於弱勢孩童的安心午餐券採取應變措施，周一到周五上課日因為臨時公告來不及印餐券，按實際停課天數發放現金。

例假日弱勢學生可拿安心午餐券到四大超商和楓康超市兌領餐食，暑假前發放的餐券送達各校負責這項業務的午餐祕書，由校內老師擔任祕書，發現製作品質低落，有塗改痕跡，用空白餐券上銀漆貼補，若真的需要註記使用，該寫在哪裡？

學校老師反映，餐券外觀疑似因為印製錯誤，以銀漆貼補，再重新標碼，但類似刮刮樂材質的塗料，容易損毀、甚至有剛收到就已經損毀，質疑市府安心餐券都沒辦法電子化，還用這樣落後的方式在處理。。

教師們建議市府快對安心午餐券電子化，否則增加清點、整理、分類、通知、領取的行政成本，不見其他使用上的優點。目前餐券兌換處包含四大超商、楓康超市等處，都接受電子支付，設定綁卡不會有太大系統上的問題。

教育局表示，日前徵詢悠遊卡公司並邀集5大立約超商開會進行研商，因現階段安心午餐券需綁定使用對象、日期、時間、每日兌領金額及品項等多種項目，系統設定較具難度且須支付龐大規劃經費，各家超市門市結帳系統設定也不盡相同，恐降低學生餐食兌換方便性，經評估不符合效益。

教育局考量電子化為時代趨勢，市府將持續評估研議周全方案，讓午餐券使用更有效率。

針對餐券印製品質部分，教育局指出，此次餐券所印日期有誤，雖廠商發現當下已緊急處理，但仍無法完全改善問題，考量重新印製將不及於暑假前發放至各校有需求學生，教育局已請承辦學校依所定契約對廠商進行減價收受，並依約扣款，學生仍可照常使用安心餐券，權益不受影響。

(中時 )