任賢齊片中提到今年因為疫情畢業生路跑被迫取消，甚至連畢業典禮都取消，因此拍攝影片鼓勵他們，要記得畢業只是另一個開始，要繼續在人生中的路上繼續追求夢想。

任賢齊替畢業生們完成屬於他們的畢業生路跑，獻給所有今年的畢業生，祝福他們畢業快樂。（翻攝「台灣米倉田中馬拉松YouTube頻道」／吳建輝彰化傳真）

業路跑舉辦第四年，今年增加國高中的孩子就是第一屆國小畢業的孩子，但疫情取消讓孩子們都很失望，但他們堅強互相勉勵安慰。（翻攝「台灣米倉田中馬拉松YouTube頻道」／吳建輝彰化傳真）

被譽為台灣最有人情味的田中米倉馬拉松，每年都吸引超過萬人朝聖，當地為了讓田中馬拉松落地深根，每年也都舉辦畢業生路跑，今年報名突破1500畢業生，但因為疫情畢業路跑確定取消，大學長任賢齊特別拍攝一支影片，希望能鼓勵所有畢業生，能繼續勇敢奔向前方。

影片取名「大學長任賢齊感人篇」，短短一分半的影片令人揪心，影片中任賢齊自彈自唱「請告訴身邊的人別怕，我們辛苦換來的明天要在出發」，他提到今年因為疫情畢業生路跑被迫取消，甚至連畢業典禮都取消，因此拍攝影片鼓勵他們，要記得畢業只是另一個開始，要繼續在人生中的路上繼續追求夢想。

田中馬創辦人鄭宗政表示，去年共有9國小、幼兒園參與，今年擴大12所學校，還有國高中生共1500人參加，原定要在5月26日舉辦，所有畢業生投入練跑，還有志工場勘籌備，各校多次的會議，加上縣府、泰山等等大力的支持，但因為疫情爆發，只能先停止籌備動作，並忍痛決定停辦。

鄭宗政說，畢業路跑舉辦第四年，今年增加國高中的孩子就是第一屆國小畢業的孩子，但疫情取消讓孩子們都很失望，但他們堅強互相勉勵安慰，也回想過去這段時間所有同學、老師、志工的努力，真的不想26日本是快樂路跑的時候就這樣過去，因此用最短的時間來完成這段影片。

鄭宗政強調，感謝大學長願意出面相挺，特別穿上這件衣服，帶上口罩，替畢業生們完成屬於他們的畢業生路跑，獻給所有今年的畢業生，祝福他們畢業快樂，也希望疫情能早日退散，讓大家恢復正常生活。

2021 台灣米倉田中馬拉松 畢業生路跑

(中時 )