本土疫情爆發，台灣進入三級警戒到6月14日，為了彌補民生衝擊，行政院推出紓困4.0方案，將發放現金紓困補助，無一定雇主的勞工或自營工作者，包括小攤商，將發放每月1萬元的現金補助，為期3個月共3萬元，消息一出，旗山老街店家反應兩極，有人認為是及時雨，但有人認為對疫情根除沒幫助，政府應該讓全國民眾免費打疫苗，才是解決之道。

高雄市旗山老街商圈約有120多家攤商、店家，每到假日總是有許多遊客光顧，但在國內本土疫情爆發以來，老街上幾乎沒有遊客，目前店家約4成關店暫時歇業，行政院推出紓困4.0方案，消息一出後，不少店家認為該方案補助可以救急。

老街許家豆花店老闆許枝茂說，疫情衝擊下，許多攤商無法營業下去，政府紓困將發放每月1萬元的現金補助，為期3個月共3萬元，對暫時沒收入的店家不無小補，可說是及時雨，至少可以有一筆生活支出來源，不少店家認為如此。

不過也有店家及攤商反映，防疫期間暫時休業的店家與攤商占了4成，即便是有營業的店家，也幾乎都沒有生意，所以疫情衝擊下，消費者根本不敢出門消費，交易等同停擺，紓困金3萬元雖是小補貼，但卻無法治本，政府應該想辦法讓全國人民趕快去施打疫苗，疫情才能控制，也才能夠讓經濟走出困境。

(中時 )