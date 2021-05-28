近期許多企業疾呼開放快篩讓企業自行檢測，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前研擬的企業指引的部分採檢的部分仍要由醫事人員擔任，快篩的如果陽性要注意要有針對員工做隔離安置的規劃，也要通報個案後再PCR採檢是否陽性，企業也要考量到底要是一般的健康監測或篩檢，經濟部會據指引報一個計畫再送到指揮中心。

經濟部近期提及竹科將成為第一個企業快篩的示範地點。

(中時 )