擬開放企業自行快篩 竹科可成為首個示範地點 15:012021/05/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 擬開放企業自行快篩，竹科可成為首個示範地點。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期許多企業疾呼開放快篩讓企業自行檢測，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前研擬的企業指引的部分採檢的部分仍要由醫事人員擔任，快篩的如果陽性要注意要有針對員工做隔離安置的規劃，也要通報個案後再PCR採檢是否陽性，企業也要考量到底要是一般的健康監測或篩檢，經濟部會據指引報一個計畫再送到指揮中心。 經濟部近期提及竹科將成為第一個企業快篩的示範地點。 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 (中時 ) #企業 #快篩 #竹科 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 驚傳最年輕死亡確診者 土城36歲男子染疫隔天死亡 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 中市公布最新確診足跡 遍布寶雅、全聯、家樂福 - 生活 本土破5000例！這縣市一夜變色 全台最新確診地圖 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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